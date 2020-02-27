Туризм

К 8 марта вырос спрос на поездки из Петербурга в Псков

Сервис путешествий Туту.ру изучил, где путешественники встретят 8 Марта, проанализировав все проданные железнодорожные билеты с выездом из российских городов перед праздниками, сообщает РИА Новости.

По России в первую пятерку маршрутов вошли Петербург, Нижний Новгород, Казань, Иваново и Владимир с отправлением из Москвы. Вырос спрос на билеты из столицы в Смоленск и Саратов, благодаря чему эти направления попали в первую десятку рейтинга. Также в нем - поездки в Воронеж, Белгород из Москвы и в Псков - из Петербурга.

Первая тройка зарубежных железнодорожных направлений: «Москва - Минск», «Петербург - Хельсинки» и «Москва - Киев». В рейтинг в этом марте попали также Гродно и Гомель с выездом из Москвы и Рига - из Петербурга.

Средний чек на билеты на поезд вырос на 3,9% (рост с 2265 рублей до 2353 рублей за билет в одну сторону). По России проезд подорожал на четыре процента до 2255 рублей, а за границу остался практически на уровне прошлого года (+0,8%) - 4210 рублей.