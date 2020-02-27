Туризм

Жительницы Псковской области вошли в топ-10 самых активных путешественниц по России

Сервис онлайн-бронирования авиабилетов Biletix накануне Международного женского дня провел исследование туристической активности россиянок и выявил, в каких регионах страны находятся самые заядлые путешественницы. Результатами работы поделилось издание «Турбизнес».

Из материалов следует, что в прошедшем году в среднем по России на женщин пришлось 46% бронирований авиабилетов. Однако во многих регионах прекрасная половина доминирует по количеству туристического потока.

Самыми активными путешественницами по России оказались жительницы Приморского края - на их долю выпало 76% авиаперелетов в 2019 году. Второе место заняли Карелия и Калмыкия - по 59%. Жительницы Псковской области разместились на шестой строчке рейтинга (56%).

Наиболее популярными направлениями у женщин на внутренних рейсах в 2019 году оказались Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград. Любимые международные маршруты россиянок - Ереван, Стамбул, Тиват, Бургас и Барселона.