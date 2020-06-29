Туризм

С 1 июля музей-заповедник «Михайловское» вновь начинает прием посетителей

С завтрашнего дня, 1 июля, государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» вновь начинает прием посетителей.

Репродукция: Низар Мосхен Дагер (Бейрут, Ливан). В Михайловском (1979).

Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, в связи с санитарно-эпидемиологическими реалиями нынешнего времени с организованными группами и формирующими их туроператорами музей пока не работает. Так называемые индивидуальные туристы (то есть, люди, посещающие музей поодиночке, семьями или небольшими дружескими компаниями) смогут посещать дома-музеи и выставочные залы - по пять человек и экскурсии по паркам - по десять человек.

Как для экскурсоводов, так и для посетителей обязателен масочный режим; надевать защитные перчатки или отказаться от них гости Пушкинского заповедника могут по собственному усмотрению. Кроме того, в музее рекомендуют при необходимости захватить с собой индивидуальные раскладные стульчики: в регионе пока в силе запрет на пользование общественными скамейками, поэтому во избежание лишних неловких ситуаций характерные «онегинские» скамьи из усадебных парков временно убрали.

В службе музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника также рассказали, что звонков и писем от желающих посетить «Михайловское» сейчас поступает очень много. И добавили, что цены на входные билеты и экскурсионное обслуживание не изменились, они остаются теми же, что были утверждены в начале года.

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Напомним, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 июня принято решение о возобновлении работы музеев и экскурсий. Губернатор предложил разрешить экскурсии группами до 10 человек, а также посещение музеев группами до 5 человек.