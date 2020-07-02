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Туризм

Российских туристов готовы принять восемь стран

14.07.2020 16:01|ПсковКомментариев: 0

Российских туристов готовы принять восемь стран, в том числе Турция и Куба. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По данным на 14 июля, у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных, довольно необременительных условиях: это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. Мы взяли те страны, которые являются, безусловно, туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке», - цитирует руководителя АТОР ТАСС.

Ломидзе уточнила, что для посещения большинства из этих стран туристы должны иметь справку об отсутствии коронавируса, полученную за определенное количество часов до пересечения границы. Кроме того, во всех этих странах будет проводиться замер температуры при пересечении границы. «Это все было бы возможно при условии, если бы могли туда долететь, но эти страны готовы принимать наших туристов уже сейчас», - заметила она.

Исполнительный директор АТОР также сообщила о том, что 16 июля станет понятно, откроются ли границы Абхазии, которые сейчас также закрыты для туристов. Кроме того, к концу июля ожидается обновление списка стран, откуда будут принимать туристов в Испании. Завтра и послезавтра Италия также обещала обнародовать обновленный список стран, откуда тоже будут готовы принимать туристов, добавила Ломидзе.

«По предварительной информации Россия может войти в список тех стран, которые Италия и Испания будут готовы принимать с определенного момента. Но не факт, что этот момент наступить 17 июля или 1 августа. Список стран постоянно обновляется Евросоюзом, и у нас есть надежда в эти списки войти», - заключила она.

8 июля Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в рамках первого этапа. Данные страны возможно рассматривать в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе. В перечень стран, которые подходят по эпидемиологическим показателям, оказались девять стран Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия), а также Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.

Теги: #туризм #путешествие #отдых
Источник: Псковская Лента Новостей
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