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Туризм

Рост спроса на экскурсионные туры по России отмечают эксперты

16.07.2020 22:00|ПсковКомментариев: 0

Туроператоры России отметили двукратный рост спроса на экскурсионные туры по стране. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Если оценивать спрос на туры по России в целом, налицо устойчивая тенденция: 95% всех продаж составляет отдых на черноморских курортах — Сочи, Анапа и Крым. По отношению к аналогичному периоду 2019 года прирост объема заявок на экскурсионные туры уже составляет по ряду направлений от 60 до 100%», — говорится в сообщении.

Спрос на горнолыжные программы в этом сезоне оценивают как отложенный, пишут «Известия». В прошлом году продажи шли гораздо активнее в летний период, а в этом сезоне туристы хотят максимально захватить летнюю погоду на морских курортах или в экскурсионных турах, сообщает АТОР.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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