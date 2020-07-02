Туризм

Советы по развитию туризма при губернаторах предлагают сделать обязательными

Опыт работы советов, которые действуют непосредственно при главах регионов и занимаются координацией межотраслевых вопросов развития туризма, является успешным и может стать востребован во всех регионах России. Об этом заявила зампред Госдумы Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей, который прошел в режиме видеоконференции.

Вице-спикер подчеркнула, что сегодня такие советы по туризму при губернаторах занимаются решением вопросов в различных отраслях. «Это и вопросы санаторно-курортного лечения, что напрямую связано с медициной, и вопросы культуры, и транспортные вопросы», - пояснила Ирина Яровая.

При этом депутат сообщила, что в тех регионах, где такие советы действуют, они показали свою эффективность и успешность на поле межведомственной координации, пишет «Парламентская газета». Одним из ключевых факторов успеха здесь является прямое участие первого лица региона в решении проблем.

«Мы предлагаем сделать создание советов по развитию туризма при губернаторах обязательным», - заявила Ирина Яровая в ходе заседания президиума Совета законодателей.