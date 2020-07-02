Туризм

Псковичи могут получить консультации по вопросам защиты прав в сфере туризма

С 27 по 31 июля на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» (улица Гоголя, 9) будут организованы тематические приемы по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В связи с карантинными мерами приемы пройдут в дистанционном формате. В них примут участие депутаты различных уровней фракции «Единая Россия», представители органов исполнительной власти и органов государственной службы в сфере туризма.

Предварительная запись возможна по телефону (8112) 66-25-12.