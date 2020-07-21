Туризм

Оценить масштабы кризиса в туротрасли Псковской области можно будет через год - Ольга Качнова

Подвести итоги и оценить масштабы кризиса в туристической отрасли Псковской области удастся примерно через год. Об этом сегодня, 21 июля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове сообщила и. о. председателя регионального комитета по туризму Ольга Качнова.

«Туристическая отрасль очень пострадала, это один из мощнейших кризисов за всю историю. На данный момент сложно оценить, но мы уже можем сказать, что потери значительные. Нужно учитывать, что в сфере туризма очень важна сезонность, а из-за ограничительных мер большую часть сезона мы упустили», - отметила Ольга Качнова.

Она отметила, что испытывает опасения насчет части предприятий, которые окажутся в затруднительном положении зимой, когда подойдет время выплат кредитов.

«Сейчас в области пока работают все предприятия туротрасли, никто не закрылся. Большинство все-таки смогли взять займы и получить беспроцентные кредиты», - пояснила спикер.