Туризм

Из-за коронавируса псковские туроператоры начали осваивать новые рынки сбыта

Псковские туристические операторы стали осваивать новые рынки сбыта из-за коронавируса. Все стали уходить от того, что Псков - это только храмы, церкви и паломничество. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове рассказала и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова сегодня, 21 июля.

«У нас стали появляться уникальные трек-маршруты. Это новые и интересные турпродукты, они притягивают не среднестатистического туриста, а людей, которые интересуются, например, спортом или историей. Такие туры расширяют нашу целевую аудиторию. Направленность таких треков зависит только от того, кто его разрабатывает и зачем», - рассказала Ольга Качнова.

Она отметила, что экскурсия - это, скорее, культурно-познавательный маршрут с гидом, а трек может быть просто походом.

Собеседник также подчеркнула, что с туроператором ничего боятся не стоит, в том числе и новых маршрутов: «Туроператор - это юридическое лицо, у которого масса ответственности, они все знают, как и кого нужно информировать. Это надежно и безопасно. Рекомендуем всем туристам проверять туроператора в едином реестре. При непредвиденных ситуациях это обеспечит вам защиту своих прав».

«Когда мы поняли, что у нас планируется открытие отельной базы, мы быстро активизировали работу по съемкам небольших роликов про Псков, Изборск, Печоры, Остров, Великие Луки. Мы запустили свой Youtube-канал и таргетированную рекламу. Сейчас мы в тестовом режиме запустили новый сайт. Там можно посмотреть доступные сборные экскурсии и туры. Чуть позже будут доступны профайлы на каждого экскурсовода», - сообщила Ольга Качнова.