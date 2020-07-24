Туризм

«Тихий, с чувством собственного достоинства»: туристы делятся впечатлениями от Пскова

Псков, задувший на днях 1117 свечек на именинном торте, принимает туристов со всей России. Конечно же, этому способствуют не только закрытые в связи с карантином границы, но и желание узнать получше свои родные края, и интерес к местам, имеющим богатейшее историческое прошлое. Своими восторженными отзывами туристы делятся в соцсетях. Мы собрали некоторые из них.

«Псков. Какой он? Тихий, спокойный, с чувством собственного достоинства. 😘 Возможно мне повезло, но погода была чудесная, не жарко, при этом солнечно. Наверное близость к Эстонии влияет на характер местных жителей, они неторопливы и немногословны. Город в центре как большинство старинных город ждут нашей любви и заботы. Попав в современные, новые районы не отличить от любого другого» (@irinalugano).

Фото здесь и далее - со страниц туристов в Instagram

«Замечательный город с замечательной историей» (@anna_vladislav).

«О, Псков!!! Такого сильного впечатления от города и от его окрестностей давно не ощущала. Как сейчас модно говорить, от этих мест исходит сильная энергетика. Псков, Изборск и даже Псково-Печерский монастырь пронизаны средневековым духом рыцарства. Посещая эти места окунаешься в далекое далекое прошлое. Слов недостаточно, чтобы описать все восторги, все ощущения от этих мест, здесь нужно побывать и проникнуться и влюбиться в эти места» (@magija_detstva).

«Город с атмосферой молодой христианской Руси, науко-град и центр летописания, свободная земля, куда не добралось татаро-монгольское иго. 10 церквей (!) города включены в список ЮНЕСКО за уникальность стиля: смесь архитектурных элементов Византии и Новгорода Великого. Мэтр Ле Корбюзье посещал Псков, восхищался и вдохновлялся местной архитектурой. А мне не терпится вернуться ещё раз, а вдруг повезет увидеть древние домонгольские фрески Мирожского монастыря с очень строгим температурным режимом» (@i.dobrova.ru).