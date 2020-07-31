Туризм

Россия открыла с 1 августа границу с Абхазией

Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов, пишет РИА Новости.

При этом в самой Абхазии в начале недели власти продлили ограничение на въезд из России до 4 августа.

До начала пандемии COVID-19 Абхазия традиционно была одним из наиболее востребованных россиянами направлений пляжного отдыха. По данным Ростуризма, в 2019 году в Абхазии побывали почти 4,8 млн российских туристов.