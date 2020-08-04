Туризм

В Сочи ужесточат контроль за соблюдением масочного режима

Власти Сочи решили ужесточить контроль за ношением масок из-за большого наплыва туристов, так как опасность заражения коронавирусной инфекцией еще высока. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«Необходимо продолжать ежедневно проверять соблюдение масочного режима и социальной дистанции во всех общественных местах курорта», — цитирует слова градоначальника «Интерфакс».

По его словам, в первую очередь режим следует соблюдать в магазинах, ресторанах, торговых центрах, кафе, дельфинариях, объектах культуры и в общественном транспорте.

Сочинцев и гостей города он попросил быть социально ответственными. Копайгородский подчеркнул, что главная задача властей города — не допустить взрывного роста распространения коронавируса и сохранить стабильную эпидемическую ситуацию, сообщает телеканал «360».

Мэр отметил, что сейчас в Сочи пик курортного сезона — в городе одновременно находятся около 210 тыс. приезжих и более полумиллиона местных жителей.