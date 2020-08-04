Туризм

Таиланд может открыться для россиян в ближайший месяц

Россия и Таиланд заинтересованы в скорейшем возобновлении регулярного авиасообщения. Обсуждение ведется по линии авиационных властей двух стран. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Таиланде.

«В ходе выработки решения будут рассмотрены многие факторы, одним из которых является принцип взаимности», — заявил «Известиям» атташе по культуре, прессе и работе с соотечественниками посольства России в Таиланде Владимир Ким.

Список доступных для россиян мест, по мнению экспертов, может в ближайшее время пополниться и другими континентами.

«Постепенно могут открыться страны Карибского бассейна, островные государства, в том числе Мальдивы и Сейшелы, а также в ближайший месяц — Таиланд. Они сильно зависят от туризма и будут пытаться создать все условия для путешественников — не только из России, но и со всего мира», — заявил «Известиям» вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

В пресс-службе вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб, «Известиям» сообщили, что орган еженедельно мониторит ситуацию и работает над расширением списка стран, в которые можно возобновить авиационное сообщение на взаимной основе. Однако, чтобы это произошло, государствам следует соответствовать определенным критериям — например, там должно быть не более 1% суточного прироста новых случаев заражения за 14 дней.