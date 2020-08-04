Туризм

Цены на отдых в Псковской область не изменились

Цены на отдых в Псковской область не изменились – подорожания не произошло. Об этом сообщила директор туристической компании «Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова сегодня, 7 августа, в пресс-центре «Интерфакса», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, Светлана Баранова заявила, что туристы, которые не смогли приехать в Псковскую область в этом году, могут приехать в 2021 году по расценкам текущего года, цены подняты не будут.

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова рассказала по поводу цен на отдых на юге России. По ее словам, исходя из личного опыта и опыта туристов, сильного повышения стоимости на проживание замечено не было.

«В Сочи доступные цены на общепит, развлечения и экскурсии. Жалоб нет, есть небольшое повышение цен, но оно незначительно», - резюмирована эксперт.