Туризм

Псковская область заняла 6 место в СЗФО по доступности отдыха в санаториях

Отдых в санаториях Псковской области, который обойдется в 2,9 тысяч рублей в сутки за проживание, питание и лечение, на 6 месте среди самых доступных в Северо-Западном федеральном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе сервиса бронирования Санатории-России.рф, специалисты которого составили рейтинг регионов Северо-Западного федерального округа по доступности отдыха в санаториях в августе этого года.

В первую десятку регионов Северо-Запада по доступности санаторного отдыха летом вошли Вологодская область (2450 рублей в сутки), Карелия (2545 рублей), Архангельская область (2600 рублей), Ненецкий автономный округ (2800 рублей), Республика Коми (2850 рублей), Псковская область (2900 рублей), Новгородская область (3100 рублей), Калининградская область (3250 рублей), Мурманская область (3250 рублей) и Санкт-Петербург (3850 рублей).

Дороже всего летний отдых в санатории выйдет в Ленинградской области (3950 рублей).

Санаторно-курортный отдых в СЗФО в конце лета обойдется, в среднем, в три тысячи рублей в сутки.

Рейтинг составлен по анализу цен на санаторный отдых в августе этого года.