Туризм

В Пскове разработают экскурсию по турбиностроительному заводу братьев Тиме

В псковском «Кванториуме» разработают виртуальную экскурсию по турбиностроительному заводу братьев Тиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в технопарке.

Воспитанники псковского детского технопарка «Кванториум» Мария Прокудина, Иван Платонов, Иван Вальков и Данила Алексеев вместе с педагогами Верой Васильевой, Алексеем Голубевым и Татьяной Пасман произвели аэрофотосъемку и аэровидеосъемку турбиностроительного завода братьев Тиме в деревне Захино Пушкиногорского района. Там в конце XIX века производили оборудование для мельниц и небольших электростанций, а в 1901 году основали первую в губернии электростанцию.

Получив с помощью современного оборудования необходимое количество фото- и видеоматериалов, ребята в скором времени приступят ко второй части работы. Вместе с наставниками детского технопарка «Кванториум Псков» им предстоит разработать точную карту и ортофотоплан местности, создать панорамную экскурсию, смонтировать в видеоролик полученные кадры. В планах также разработка приложения дополненной реальности, восстановление разрушенных зданий с помощью виртуальной реальности.

Кванторианец Иван Платонов рассказал, что над этим проектом будут работать и другие команды детского технопарка. Дедлайна у этого проекта нет, но есть очередность задач. Вначале будет разработана виртуальная экскурсия. «У нас есть мотивация реализовать проект, потому что он поступил он реального заказчика. Это будет нас мотивировать», - рассказал Иван Платонов.

Стоит отметить, что в детском технопарке «Кванториум» дети работают над реальными задачами на всех уровнях обучения. Так в «Кванториуме» были разработаны тактильные шахматы и нарды, тактильная карта для регионального общества слепых, виртуальная экскурсия по городу, приуроченная к Международным Ганзейским дням, и другие проекты. Проект в деревне Захино интересен тем, что это малоизвестное и значимое место для региона, а с помощью кванторианцев оно может стать доступнее.

Проект дети нашли самостоятельно. Кванторианец Иван Вальков вместе с семьей посетил Захино летом. «Для нас провели экскурсию и рассказали, что это место хотят восстановить и открыть музей. Я рассказал, что в "Кванториуме" мы делаем интересные вещи и можем помочь», - рассказал Иван.

Позже детский технопарк «Кванториум» посетил Владимир Виноградов - инвестор. Вместе с ним дети и сотрудники детского технопарка обсудили дальнейшее сотрудничество.

«Всегда здорово работать с реальными заказчиками. Особенно, когда их находят дети самостоятельно, потому что ничто так не вдохновляет ребят, как поиск решения реальной проблемы и наблюдение за тем, как проект работает и приносит пользу», - рассказала один из наставников проекта Вера Васильева.

Добавим, предприятие братьев Тиме существовало с 1867 года, но особую известность стало приобретать после того, как в 1889 году они в добавление к уже существующей мельнице на реке Кудке оборудовали в селе Захино турбиностроительный завод. В 1901 году братья Тиме оборудовали при заводе первую в Псковской губернии электростанцию и стали производить турбины не только для мельниц, но и для небольших электростанций.