Общество

Историческую площадку «Турбиностроительный завод братьев Тиме» создают в Опочецком районе

Историческую площадку «Турбиностроительный завод братьев Тиме» создают энтузиасты в Опочецком районе, сообщается в официальном Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Фото здесь и далее: Россети Северо-Запад

В 1901 году предприниматели из Опочки братья Тиме оборудовали на реке Кудка первую в Псковской области электростанцию мощностью всего 8 лошадиных сил (5,8 кВт). «С нее и началась электроэнергетика региона», - говорится в сообщении.

По электросети протяженностью 400 сажен (около 850 метров) станция снабжала энергией первый в России турбиностроительный завод, дома жителей Захино и обеспечивала уличное освещение в деревне.

«Предприятие "Братья Тиме" просуществовало до 1918 года и выпустило сотни турбин, которые поставляли по всей Российской империи - от Варшавы до Баку и Иркустка», - рассказали в организации.

После национализации завод производил сельскохозяйственную технику до 60-х годов ХХ века. Затем его здания передали колхозу, а в 90-е они пришли в запустение и стали разрушаться