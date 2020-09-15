Туризм

Псковская область подписала с соседними регионами соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Соглашение о сотрудничестве между Новгородской, Тверской, Псковской и Ленинградской областями, направленное на развитие туризма, подписали стороны сегодня, 24 сентября на деловом завтраке с мэром Великого Новгорода Сергеем Бусуриным. Об этом сообщается на сайте правительства Новгородской области.

Встреча прошла в рамках II муниципального форума «Дни лидеров муниципального самоуправления». Ее участники обсудили развитие туристического потенциала городов, креативные индустрии, вовлечение горожан в решение вопросов развития городской среды.

«Межрегиональное сотрудничество - одно из самых важных направлений нашей работы. В рамках соглашения мы планируем продолжить и сделать наиболее эффективной деятельность по развитию совместных туристских маршрутов, проводить обмен актуальной информацией и видеороликами о потенциале регионов и многое другое», - отметила генеральный директор АНО «ТО «Русь Новгородская» Ольга Шармиашвили.