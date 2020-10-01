Туризм

Правительство продлило программу туристического кешбэка

Правительство России продлило до 10 января 2021 года программу кешбэка за туры по стране и увеличило максимальный размер возврата за поездку до 20 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года, - говорится в сообщении. - Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом».

Минимальную продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сократили с 4-х до 2-х ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее - 25 тысяч рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее 15 тысяч рублей).

Обязательное условие программы - оплата картой «Мир» - осталось прежним. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 млрд рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года. Второй этап продаж продлится значительно дольше - не менее полутора месяцев. Продление программы и изменение ее правил обсуждалось на совещании у президента с членами правительства 9 сентября.