Туризм

Маршрут «Дорогою бобра» войдет в пакет предложений псковских турфирм

Экологический маршрут «Дорогою бобра» в Полистовском заповеднике скоро войдет в пакет предложений туристических фирм Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото: Елена Перова

«Пройти "Дорогою бобра", ощутить бесконечность под ногами, стоя на болотоступах на бескрайнем болоте, увидеть, попробовать и даже немного собрать осеннюю красавицу-клюкву - такие предложения вскоре будут во многих туристических фирмах Псковской области!» - рассказали в заповеднике.

Фото: Елена Перова

Маршрут «Дорога бобра» проходит через луга и леса охранной зоны заповедника. Он полностью посвящен одному из представителей заповедной фауны - бобру. К началу маршрута туристы доставляются на вездеходах.

Фото: Елена Перова

На маршруте «Дорогою бобра» можно увидеть, как живут бобры в дикой природе, а также посмотреть на следы, оставленные другими обитателями этих мест - лосями, кабанами и медведями.