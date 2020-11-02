Туризм

Туристический сезон в Полистовском заповеднике закрывается досрочно

Туристический сезон в Полистовском заповеднике закрывается досрочно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, с 16 ноября посещение экологических маршрутов, визит-центра и гостевых домов заповедника приостановлено в связи с эпидемиологической ситуацией в Псковской области.

Автор фото: Тимур Ханов

Ограничения продлятся до особого распоряжения. Администрация заповедника продолжает свою работу с соблюдением всех мер предосторожности.

«Друзья, мы уверены, что пандемия закончится, и мы снова сможем принять вас в нашем прекрасном бескрайнем Полистовье. Чтобы приблизить это время, мы призываем вас ответственно относиться к рекомендациям ВОЗ: избегайте массовых скоплений людей, старайтесь не покидать дом без необходимости, чаще мойте руки и соблюдайте общие правила гигиены. Мы желаем вам и вашим близким здоровья, и будем рады видеть вас на интернет-ресурсах Полистовья. И с нетерпением ждать новых встреч на Полистовских болотах!» - добавили в пресс-службе.