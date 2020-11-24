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Туризм

Псковскую область включили в список регионов без строгих ограничений для туристов

05.12.2020 08:59|ПсковКомментариев: 1

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру включил Псковскую область в число регионов России, которые туристы могут приехать без строгих ограничений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса, во многие регионы страны все еще можно ехать без строгих ограничений, соблюдая базовые меры предосторожности (это распространяется на тех, кто перемещается между регионами России, внутри страны, а не возвращается из зарубежных поездок).

В то же время сейчас регионы вводят новые ограничения, и ситуация меняется достаточно быстро. Поэтому перед поездкой рекомендуется узнавать актуальные данные. 

В некоторых регионах приезжих может ждать самоизоляция:

  • Республика Калмыкия — прибывшие из других регионов и стран обязаны соблюдать карантин 14 дней (по информации Туту.ру, требование не соблюдается)
  • Красноярский край — обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов
  • Чеченская Республика — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать карантин

Регионы, в которых нет строгих ограничений для туристов в связи с COVID-19: 

  • Республика Адыгея
  • Алтайский край
  • Астраханская область
  • Белгородская область
  • Брянская область
  • Вологодская область
  • Воронежская область
  • Республика Дагестан
  • Республика Ингушетия
  • Иркутская область
  • Республика Кабардино-Балкария
  • Калининградская область
  • Калужская область
  • Кемеровская область (Кузбасс)
  • Кировская область
  • Республика Коми
  • Костромская область
  • Краснодарский край
  • Республика Крым
  • Курганская область
  • Ленинградская область
  • Липецкая область
  • Республика Марий Эл
  • Москва
  • Московская область
  • Мурманская область
  • Новгородская область
  • Омская область
  • Псковская область
  • Ростовская область
  • Рязанская область
  • Самарская область
  • Санкт-Петербург
  • Саратовская область
  • Сахалинская область
  • Свердловская область
  • Республика Северная Осетия – Алания
  • Тамбовская область
  • Республика Татарстан
  • Тверская область
  • Тульская область
  • Республика Тыва (Тува)
  • Тюменская область
  • Республика Удмуртия
  • Хабаровский край
  • Республика Хакасия
  • Ханты-Мансийский автономный округ
  • Челябинская область
  • Ярославская область
Теги: #туризм #путешествия #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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