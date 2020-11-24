Туризм

Псковскую область включили в список регионов без строгих ограничений для туристов

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру включил Псковскую область в число регионов России, которые туристы могут приехать без строгих ограничений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса, во многие регионы страны все еще можно ехать без строгих ограничений, соблюдая базовые меры предосторожности (это распространяется на тех, кто перемещается между регионами России, внутри страны, а не возвращается из зарубежных поездок).

В то же время сейчас регионы вводят новые ограничения, и ситуация меняется достаточно быстро. Поэтому перед поездкой рекомендуется узнавать актуальные данные.

В некоторых регионах приезжих может ждать самоизоляция:

Республика Калмыкия — прибывшие из других регионов и стран обязаны соблюдать карантин 14 дней (по информации Туту.ру, требование не соблюдается)

Красноярский край — обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов

Чеченская Республика — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать карантин

Регионы, в которых нет строгих ограничений для туристов в связи с COVID-19: