Псковскую область включили в список регионов без строгих ограничений для туристов

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру включил Псковскую область в число регионов России, которые туристы могут приехать без строгих ограничений.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса, во многие регионы страны все еще можно ехать без строгих ограничений, соблюдая базовые меры предосторожности (это распространяется на тех, кто перемещается между регионами России, внутри страны, а не возвращается из зарубежных поездок).
В то же время сейчас регионы вводят новые ограничения, и ситуация меняется достаточно быстро. Поэтому перед поездкой рекомендуется узнавать актуальные данные.
В некоторых регионах приезжих может ждать самоизоляция:
- Республика Калмыкия — прибывшие из других регионов и стран обязаны соблюдать карантин 14 дней (по информации Туту.ру, требование не соблюдается)
- Красноярский край — обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов
- Чеченская Республика — прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и соблюдать карантин
Регионы, в которых нет строгих ограничений для туристов в связи с COVID-19:
- Республика Адыгея
- Алтайский край
- Астраханская область
- Белгородская область
- Брянская область
- Вологодская область
- Воронежская область
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Иркутская область
- Республика Кабардино-Балкария
- Калининградская область
- Калужская область
- Кемеровская область (Кузбасс)
- Кировская область
- Республика Коми
- Костромская область
- Краснодарский край
- Республика Крым
- Курганская область
- Ленинградская область
- Липецкая область
- Республика Марий Эл
- Москва
- Московская область
- Мурманская область
- Новгородская область
- Омская область
- Псковская область
- Ростовская область
- Рязанская область
- Самарская область
- Санкт-Петербург
- Саратовская область
- Сахалинская область
- Свердловская область
- Республика Северная Осетия – Алания
- Тамбовская область
- Республика Татарстан
- Тверская область
- Тульская область
- Республика Тыва (Тува)
- Тюменская область
- Республика Удмуртия
- Хабаровский край
- Республика Хакасия
- Ханты-Мансийский автономный округ
- Челябинская область
- Ярославская область