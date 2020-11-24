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«Дама сдавала в багаж»: у вокзала в Дно появился памятник собаке

10.12.2020 20:51|ПсковКомментариев: 0

Новая скульптура установлена у железнодорожного вокзала в городе Дно Псковской области, пишет районная газета «Дновец». Арт-объект появился по инициативе начальника станции Дно Александра Щапова. Он отсылает к стихотворению Самуила Маршака «Багаж». В скором времени на постаменте появятся таблички с текстом литературного произведения.

«В Дно появилась ещё одна изюминка! Порадуемся, что в нашем городе появилась ещё одна маленькая достопримечательность!», - пишут журналисты районки в сообществе издания «ВКонтакте».

Фото газеты «Дновец».

Они обещают раскрыть в свежем номере газеты один из секретов скульптуры: почему собака на постаменте большого размера, если в стихотворении есть строки «Дама сдавала в багаж диван, чемодан… И маленькую собачонку».

Город Дно образован в 1925 году, он является одним из райцентров Псковской области, и сформировался вокруг железнодорожного вокзала – важного транспортного узла Октябрьской железной дороги.

Теги: #дно
Источник: Псковская Лента Новостей
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