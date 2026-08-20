Никто лучше псковича про Псков не расскажет — Александр Робин

Межмуниципальная выставка-ярмарка «Россия начинается здесь» решает задачу перераспределения туристических потоков в глубинку Псковской области и привлекает внимание автотуристов к малым городам региона через прямой контакт с местными жителями. Такое мнение высказал ведущий профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Дмитрий Волхонов подчеркнул, что мероприятие носит фундаментальный туристический характер. Организаторы ставят задачу «посадить на крючок» псковичей и гостей региона, особенно тех, кто путешествует на автомобилях. Гость студии разъяснил, что выставка должна разрушить стереотип о том, что в отдаленные районы, такие как Локня, Бежаницы или Кунья, «непонятно, зачем ехать». Он указал, что стандартные туристические буклеты часто не отражают всей сути места, поэтому организаторы предложат гостям живой контакт с представителями районов. «Здесь ты должен с глазу на глаз с человеком поговорить, который из Локни, который вам расскажет, для чего вы, собственно говоря, должны туда поехать», — отметил Дмитрий Волхонов.

Генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин дополнил эту мысль и пояснил практическую цель проекта. Он обратил внимание на то, что многие туристы ездят на автомобиле и, направляясь, например, в Москву через Невель, могут решить заехать в прилегающие районы по пути. «Даже остановка на полдня для осмотра местных достопримечательностей принесет большую пользу муниципалитетам», — заявил Александр Робин.

Он также рассказал о кадровом подходе к работе на стендах и уточнил, чт о местные жители презентуют свои павильоны, поскольку они знают каждый перекресток и уголок своего района. «Никто лучше псковича про Псков не расскажет. Человек именно из района максимально подробно расскажет, максимально с душой это сделает, потому что он сам заинтересован, чтобы к нему приехали», — подчеркнул генеральный директор ТКД. Он добавил, что такой подход позволяет дать посетителям весь объем информации, в то время как обычный экскурсовод или стендист «озвучивает лишь 25 процентов общих знаний».

Масштабная межмуниципальная выставка-ярмарка «Россия начинается здесь» пройдёт в Финском парке Пскова с 24 по 30 августа.