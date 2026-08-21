 
Туризм

Псков вошел в топ-10 популярных направлений для трехдневного отдыха в августе

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Псков вошел в десятку популярных направлений для трехдневного отдыха в августе. К таким выводам пришли аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, которые проанализировали данные заявок и определили самые популярные направления для путешествий на три дня в августе 2026 года.

Аналитики сервиса пришли к выводам, что наиболее популярными направлениями на три дня являются не морские курорты, а экскурсионные города, где можно узнать много нового и интересного. На первом месте находится Москва, на втором — Нижний Новгород, а на третьем — Екатеринбург.

Десять самых популярных направлений для трехдневного отдыха в августе:

  1. Москва,  Московская область;
  2. Нижний Новгород, Нижегородская область;
  3. Екатеринбург, Свердловская область;
  4. Тула, Тульская область;
  5. Великий Новгород, Новгородская область;
  6. Псков, Псковская область;
  7. Владикавказ, Северная Осетия;
  8. Горячий Ключ, Краснодарский край;
  9. Кострома, Костромская область;
  10. Уфа, Башкирия.
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