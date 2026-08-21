Псков вошел в топ-10 популярных направлений для трехдневного отдыха в августе

Псков вошел в десятку популярных направлений для трехдневного отдыха в августе. К таким выводам пришли аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, которые проанализировали данные заявок и определили самые популярные направления для путешествий на три дня в августе 2026 года.

Аналитики сервиса пришли к выводам, что наиболее популярными направлениями на три дня являются не морские курорты, а экскурсионные города, где можно узнать много нового и интересного. На первом месте находится Москва, на втором — Нижний Новгород, а на третьем — Екатеринбург.

Десять самых популярных направлений для трехдневного отдыха в августе: