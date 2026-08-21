Псков вошел в топ-10 популярных направлений для трехдневного отдыха в августе

Псков вошел в десятку популярных направлений для трехдневного отдыха в августе. К таким выводам пришли аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, которые проанализировали данные заявок и определили самые популярные направления для путешествий на три дня в августе 2026 года.
Аналитики сервиса пришли к выводам, что наиболее популярными направлениями на три дня являются не морские курорты, а экскурсионные города, где можно узнать много нового и интересного. На первом месте находится Москва, на втором — Нижний Новгород, а на третьем — Екатеринбург.
Десять самых популярных направлений для трехдневного отдыха в августе:
- Москва, Московская область;
- Нижний Новгород, Нижегородская область;
- Екатеринбург, Свердловская область;
- Тула, Тульская область;
- Великий Новгород, Новгородская область;
- Псков, Псковская область;
- Владикавказ, Северная Осетия;
- Горячий Ключ, Краснодарский край;
- Кострома, Костромская область;
- Уфа, Башкирия.