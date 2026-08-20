Выставка-ярмарка «Россия начинается здесь» пройдёт в Пскове с 24 по 30 августа

Масштабная межмуниципальная выставка-ярмарка «Россия начинается здесь» пройдёт в Финском парке Пскова с 24 по 30 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации Пскова.

Изображение: управление культуры администрации Пскова

Мероприятие объединит все 26 муниципальных образований Псковской области. Организаторы заложили в основу проекта главную идею — содержательное путешествие по региону.

Примерно за 25 минут каждый посетитель сможет «объехать» всю область, узнать об истории, культурных традициях и туристическом потенциале каждого её уголка.

В программе выставки предусмотрены блюда по старинным рецептам в зоне фуд-корта, выступления творческих коллективов и тематические дни. Для гостей также откроют детскую, спортивную и молодёжную зоны.

Вход на мероприятие свободный.

Проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодёжи.