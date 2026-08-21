Nansi & Sidorov выступят на молодежной площадке псковской выставки «Россия начинается здесь»

С 24 по 30 августа в Финском парке пройдёт выставка «Россия начинается здесь». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодёжной политики Псковской области, основным молодежным днём на выставке станет 24 августа. В 20:00 на главной сцене выступят приглашенные артисты Nansi & Sidorov.



Афиша: министерство молодёжной политики Псковской области

«Представьте: драйв, музыка, новые знакомства и активности. Всё это — на молодежной площадке в рамках проведения выставки "Россия начинается здесь"», - рассказали в министерстве.

Мероприятие реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».