Nansi & Sidorov выступят на молодежной площадке псковской выставки «Россия начинается здесь»

С 24 по 30 августа в Финском парке пройдёт выставка «Россия начинается здесь». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодёжной политики Псковской области, основным молодежным днём на выставке станет 24 августа. В 20:00 на главной сцене выступят приглашенные артисты Nansi & Sidorov.
Афиша: министерство молодёжной политики Псковской области
Мероприятие реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети».