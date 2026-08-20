 
Туризм

«Россия начинается здесь»: Как «объехать» всю Псковскую область за 25 минут, расскажут в пресс-центре ПЛН

0

Очередная пресс-конференция состоится сегодня, 20 августа, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. 

Через несколько дней в Финском парке стартует масштабная межмуниципальная выставка-ярмарка «Россия начинается здесь», объединяющая все 26 муниципальных образований Псковской области. В течение недели, с 24 по 30 августа, здесь будут проходить события, которые позволят гостям «объехать» всю область за 25 минут, узнать об истории, культурных традициях и туристическом потенциале каждого ее уголка.

Подробнее о программе события в пресс-центре расскажут генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и ведущий профконсультант по творческим вопросам ТКД Дмитрий Волхонов.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026