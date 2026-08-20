«Россия начинается здесь»: Как «объехать» всю Псковскую область за 25 минут, расскажут в пресс-центре ПЛН

Очередная пресс-конференция состоится сегодня, 20 августа, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Через несколько дней в Финском парке стартует масштабная межмуниципальная выставка-ярмарка «Россия начинается здесь», объединяющая все 26 муниципальных образований Псковской области. В течение недели, с 24 по 30 августа, здесь будут проходить события, которые позволят гостям «объехать» всю область за 25 минут, узнать об истории, культурных традициях и туристическом потенциале каждого ее уголка.

Подробнее о программе события в пресс-центре расскажут генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и ведущий профконсультант по творческим вопросам ТКД Дмитрий Волхонов.