Туризм

Одна из самых красивых девушек России расскажет, чем заняться в Пскове

Программа «Один день в городе», посвященная Пскову, выйдет в эфир на канале «Моя планета», сообщает «МК в Пскове».

Съемочная группа канала работала в областном центре в середине декабря прошлого года, напоминает Псковский музей-заповедник. Ведущая программы «Один день в городе» Диана Джалалова посетила Псковский кремль, Двор Постникова и в целом познакомилась городом.



Фото: djalalova.com

Джалалова Диана - российская телеведущая, блогер, модель, входит в топ 100 самых красивых девушек России по версии журнала Maxim. С 2017 года стала ведущей телепрограммы «Один день в городе».

Чем туристу заняться в Пскове и каким видят город гости - покажут 5 февраля в 21.20 на телеканале «Моя планета».