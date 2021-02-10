Туризм

Псковская область вошла в число бюджетных железнодорожных направлений на праздники

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил список бюджетных железнодорожных направлений из Москвы и Санкт-Петербурга на февральские праздники. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает 1 000 рублей за билет в одну сторону.

В случае Москвы из рейтинга исключены города Подмосковья, а для Санкт-Петербурга исключили города Ленинградской области. Задача рейтинга - предложить бюджетные направления, которые могли бы стать основой для путешествия выходного дня, но с возможностью все-таки уехать подальше от места проживания. В исследовании рассматривались данные по билетам, оформленным на 20-23 февраля, сообщает сервис Туту.ру.

Путешественникам из Москвы доступны 40 направлений, которые укладываются в бюджет до 1 000 рублей за поездку в одну сторону. Причём отправиться можно в 14 разных регионов, в том числе в областные центры: Калугу, Рязань, Брянск, Тулу, Ярославль, Смоленск, Иваново, Тверь, Владимир. Также аналитики Туту.ру отмечают попадание в рейтинг таких интересных направлений для короткого путешествия, как Переславль-Залесский (средний чек — 418 рублей), Ростов Великий (606 рублей), Муром (952 рубля).

Из Санкт-Петербурга на поезде, заплатив до 1 000 рублей за билет в одну сторону, можно уехать в четыре разных региона: Республику Карелия, а также Новгородскую, Псковскую и Тверскую области. В том числе в рейтинг вошли такие популярные у путешественников из Санкт-Петербурга направления, как Псков, Сортавала и Лахденпохья.