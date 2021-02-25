Туризм

Псков вошел в тройку самых бюджетных мест для путешествий из Москвы

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру поделился с Псковской Лентой Новостей списком бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на весну.

В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает 3 500 рублей за билет в одну сторону. В исследовании рассматривались данные по билетам, оформленным с 1 по 25 февраля с вылетами на 1 марта - 31 мая.

Путешественникам из Москвы доступно 21 направление, которое укладывается в бюджет до 3 500 рублей в одну сторону. Самые бюджетные билеты туристы покупают в Брянск (1 396 рублей), Ярославль (1 628 рублей), Псков (1 845 рублей), Петрозаводск (2 477 рублей) и Назрань (2 511 рублей).

Авиапутешественникам из Санкт-Петербурга доступно 16 направлений, которые укладываются в такой же скромный бюджет. Самые бюджетные билеты путешественники покупают в Курск (1 886 рублей), Белгород (2 533 рубля), Калугу (2 575 рублей), Брянск (2 782 рубля) и Архангельск (2 881 рубль).