Туризм

Более половины жителей Северо-Запада планируют провести летний отпуск в России

55% жителей Северо-Запада будут отдыхать этим летом в России и лишь 8% планируют провести его за рубежом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили по результатам проведенного опроса в банке «Открытие».

Почти каждый третий житель Северо-Запада (30%) не знает, где проведет летний отпуск в этом году из-за пандемии. При этом самая высокая в стране доля неопределившихся приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, где она достигает 37%.

21% опрошенных жителей Северо-Запада планируют отдохнуть летом на даче. 25% ответили, что проведут отпуск «точно в России», при этом еще 9% сообщили, что планируют отдыхать на курортах Крыма и Краснодарского края. 7% жителей СЗФО не собираются отдыхать этим летом.

Четверть жителей Северо-Запада собираются заранее забронировать отель и билеты к месту отдыха. Причем 4% уже это сделали. 11% ответили, что делают так всегда и не собираются менять эту привычку в 2021 году, еще 11% уточнили, что оплачивать отпуск будут за месяц-два до поездки. 14% респондентов собираются оплачивать отпуск за одну-две недели до его начала. А 44% ответили, что пока об отпуске думать рано.

43% жителей Северо-Запада заявили, что пандемия COVID-19 пока никак не повлияла на их будущие летние каникулы. На отпускных планах остальных 57% жителей Северо-Запада пандемия так или иначе отразилась: 14% признались, что опасаются любых поездок из-за угрозы заболеть коронавирусом, еще 24% заявили, что им из-за коронавируса придется отдыхать в России вместо планировавшихся ранее зарубежных поездок. 11% из-за пандемии намерены сократить сроки своей летней поездки. При этом лишь 7% ответили, что у них нет доходов, а потому не будет и отпуска. Впрочем, такой относительно низкий показатель, скорее всего, связан с влиянием на общий результат данных по Санкт-Петербургу и Ленобласти, где лишь 5% респондентов заявили, что не имеют работы. В целом по России этот показатель составляет 13%, и даже в Москве и Московской области – 11%.

У 49% жителей Северо-Запада бюджет летнего отпуска в этом году останется примерно таким же, каким был раньше. 16% заявили, что их отпускной бюджет уменьшится незначительно. 22% респондентов ответили, что расходы на отпуск придется серьезно уменьшить. Об увеличении бюджета на отдых сообщили лишь 7% опрошенных жителей Северо-Запада.

21% жителей Северо-Запада в этом году не готовы потратить на летний отпуск ни копейки, вероятно планируя свой отпуск на даче или дома. 30% ограничат бюджет летнего путешествия 30 тысячами рублей в среднем на человека. 24% готовы потратить 30-50 тысяч, 16% - 50-100 тысяч рублей на человека. Свыше 100 тысяч рублей на одного человека готовы потратить во время летнего отпуска 9% опрошенных.

Услугами турагентств при организации летнего отпуска планируют воспользоваться лишь 17% жителей Северо-Запада. Ровно в два раза больше – 34% респондентов – ответили, что всегда планируют отпуск сами, потому что так дешевле.

Опрос проводили с 2 по 8 марта. Всего опросили 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%.