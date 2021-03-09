Туризм

Не мешать россиянам отдыхать за границей пообещал Путин

Российские власти не будут мешать россиянам, планирующим провести отпуск за рубежом, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.



Источник: s.yimg.com

«Мы, безусловно, своих граждан держать не должны и не будем этого делать, тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом», - цитирует главу государства Интерфакс.

Путин добавил, что во многих странах, где традиционно любят отдыхать туристы, «ситуация с коронавирусом непростая, если не сказать сложная». Для примера он привел страны южной Европы и подчеркнул, что в этой ситуации опасения выезжать куда бы то ни было будут небезосновательными.

«При этом с повестки дня не снимается задача развития внутреннего туризма. Нужно сделать все, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались», - продолжил он.

Путин признал, что эту задачу решить быстро невозможно, так как это требует времени, инвестиций и поддержки государства в развитии инфраструктуры.