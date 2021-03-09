Туризм

Гостям Полистовья будут продавать грибы и капусту

Сотрудники Полистовского заповедника и благотворительного фонда «Добрый город» вместе с жителями деревень Цевло и Гоголево обсудили проекты, которые позволят расширить экономические возможности сельских территорий 10 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

«Еще в январе на стратегических сессиях в этих деревнях мы наметили несколько проектов, которые можем совместно реализовать. Один из них – это организация продажи сельскохозяйственной продукции и заготовок туристам. Планированием этого проекта мы и занимались на встрече», - рассказал председатель фонда «Добрый город» Семен Никонов.

Туристы, посещающие экотропы Полистовского заповедника, могут переночевать в гостевых домах и заказать питание из местных блюд у жительниц деревень.

«Часто после того как гости отведают деревенских малосольных огурчиков или маринованных грибочков, у них появляется желание и с собой забрать баночку местного деликатеса. А какие летом в деревне растут овощи в огороде, а в лесу ягоды! Так и родилась идея организовать продажу заготовок туристам. И важно все организовать так, чтобы и купить было удобно, и продавать легко», - заметили в заповеднике.

В Полистовье надеются, что к туристическому сезону все активные местные жители успеют подготовить свои предложения, и гости заповедника будут уезжать с натуральными, деревенскими продуктами: сырами и творогом, фруктами и ягодами, сушеными грибами и квашеной капустой.