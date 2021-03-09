Туризм

Самые красивые места Псковщины сравнили с заграничными достопримечательностями. ВИДЕО

Туристский информационный центр Псковской области приглашает иногородних туристов в путешествие по Псковщине. Презентационный видеоролик размещен в соцсетях центра.

Вместо Франции или Великобритании гостям псковского региона советуют побывать в усадьбе Ореховно — первом и единственном европейском саду в России, который, несмотря на статус частного владения, открыт для публики. Побывав на Псковщине, любители заграничных достопримечательностей смогут увидеть сходство башен Пскова с таллинскими и заметить, что Гремячая чем-то похожа на французский Каркассон, Цепные мосты в Острове — на Тауэрский мост.

Посетив Псковскую область, туристы смогут убедиться, что Талабские острова ничем не хуже прибрежных видов Черногории, а люпиновые поля могут составить достойную конкуренцию лавандовым.

«Мы с радостью откроем вам самые красивые и интересные уголки Псковщины! Псковская область - место, где должен побывать каждый! Отправляемся в путешествие прямо сейчас», - призывает Туристский информационный центр Псковской области.