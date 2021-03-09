Туризм

Названы самые популярные у россиян авианаправления на майские праздники

Названы самые популярные у россиян авианаправления на майские праздники. Так, лидером рейтинга среди путешественников, вылетающих из Москвы, стал Симферополь, пишут «Известия». В среднем на авиабилет по данному направлению туристы потратят 6,3 тысячи рублей.

Следом расположился город Сочи (5,4 тысячи рублей) и Калининград (4,9 тысяч рублей). Также высоким спросом у вылетающих из Москвы пользуются самолеты до Минеральных Вод, Санкт-Петербурга, Краснодара, Анапы, Махачкалы и Геленджика.

При этом другая ситуация обстоит с отправлениями из Санкт-Петербурга, где самыми популярными стали рейсы в Сочи (6,3 тысячи рублей), Симферополь (8,2 тысячи рублей) и Калининград (4,7 тысяч рублей). Также интерес у путешественников вызывают Минеральные Воды, Краснодар, Самара и Казань.

Средняя стоимость авиабилета в одну сторону в пределах России в указанный период составила 7,2 тысячи, в то время как в прошлом году она составляла 7,5 тысяч рублей, пишет RT в четверг, 18 марта.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам отказаться от поездок за границу на время майских праздников из-за пандемии коронавируса. Попова добавила, что шансы на скорое открытие границ с другими государствами остаются, однако для собственной безопасности лучше оставаться в России.