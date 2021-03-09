Туризм

Пешеходная тропа соединит Литву, Латвию и Эстонию

Три прибалтийские республики - Литву, Латвию и Эстонию - соединит пешеходный маршрут протяженностью 2141 километр, на преодоление которого потребуется от 102 до 114 дней.

Тропа, разделенная на этапы по 20 км, станет частью европейского маршрута для трекинга, протянувшегося по побережью Нидерландов, Германии и Польши, пишет РИА Новости.

Кроме того, предусмотрены деления на 50 отрезков, каждый из которых подойдет для однодневного похода.

Власти планируют установить вдоль дороги указатели, а также нанести на карту места проживания и находящиеся поблизости достопримечательности.