Туризм

Летом псковичи смогут добраться до Евпатории поездом без пересадки

Компания «Гранд Сервис Экспресс» начала продажу билетов на поезда дальнего следования по направлению Санкт-Петербург – Крым. К одному из них, поезду «Санкт-Петербург - Евпатория», на станции Чудово будут прикрепляться два беспересадочных вагона, следующих из Пскова. Об эом сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Договоренность о включении двух беспересадочных вагонов, следующих по маршруту «Псков – Великий Новгород – Чудово – Евпатория», достигнута между министерством транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области и железнодорожной компанией еще в прошлом году.

Таким образом, жители Псковской и Новгородской областей смогут без пересадок добраться до крымского города-курорта. Поезд начнет курсировать 26 мая. Время в пути от Пскова до Евпатории – 48 часов 25 минут.

Подробную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте компании или по круглосуточному телефону контактного центра «Гранд Сервис Экспресс» – 8 800 775 54 53.