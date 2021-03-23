Туризм

В третьем этапе туристского кэшбэка зарегистрировались 17 псковских гостиниц и 9 туроператоров

В 2021 году Псковская область активно участвует в федеральной программе по возврату денежных средств за туры по России. В третьем этапе туристического кешбэка уже зарегистрировались 17 псковских гостиниц и 9 туроператоров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, такие данные привела и.о. председателя регионального комитета по туризму Марина Егорова на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Стороны обсудили итоги работы комитета в прошлом году и наметили задачи на текущий период.

Марина Егорова отметила, что ситуация в туристической сфере в 2020 году была непростой в связи с действием ограничительных мер в регионе и стране. Она поблагодарила губернатора за поддержку отрасли в сложный период за счет предоставления возможности организациям получить субсидии. Таким образом, 30 гостиницам и 10 туроператорам была оказана финансовая поддержка, общий объем которой составил порядка 5 млн рублей.

В конце прошлого года, по словам Марины Егоровой, в регион было дополнительно привлечено 11 млн рублей. «Четыре представителя туриндустрии стали победителями конкурса грантов. На эти средства будут реализованы проекты по строительству кемпингов и модульной гостиницы. Также будет создан информационный центр в Пушкинских горах и мобильное приложение «Путеводитель по объектам Юнеско», — рассказала руководитель профильного комитета.

Большое внимание в деятельности комитета уделено разработке стратегии развития туризма в регионе, ключевой целью является привлечение в регион молодых туристов. Стороны обсудили имеющиеся предложения по развитию пешеходных, велосипедных, водных и автомобильных маршрутов как внутри Псковской области, так и межрегиональных, в том числе в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Губернатор подчеркнул, что реализовывать эти мероприятия необходимо в комплексе с развитием сопутствующей инфраструктуры.

Отдельно были рассмотрены вопросы информационного продвижения туристических услуг региона и популяризации туристического потенциала области среди жителей других субъектов РФ. Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость внедрения новых интересных и качественных видеороликов и других презентационных материалов о Псковской области в поездах и самолетах, особенно столичных направлений. Глава региона поручил и.о. председателя Комитета по туризму проработать такой вариант взаимодействия с компаниями «РЖД» и «Азимут».