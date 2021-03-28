Правительство отменило требование о нотариальном согласии при заселении детей в гостиницы

Требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу исключат из Правил предоставления гостиничных услуг. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Теперь же от несовершеннолетнего при заселении будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме. При этом возможность оформления нотариального согласия также сохраняется.
Принятое решение упростит организацию турпоездок для детей, избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат.