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Правительство отменило требование о нотариальном согласии при заселении детей в гостиницы

02.04.2021 12:26|ПсковКомментариев: 0

Требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу исключат из Правил предоставления гостиничных услуг. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки (туры выходного дня, загородные экскурсии) часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращалось в помеху, если ребенок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками», - рассказали в пресс-службе правительства.

Теперь же от несовершеннолетнего при заселении будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме. При этом возможность оформления нотариального согласия также сохраняется.

Принятое решение упростит организацию турпоездок для детей, избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат.

Теги: #правительство #дети #гостиницы
Источник: Псковская Лента Новостей
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