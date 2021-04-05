Туризм

Путеводитель «Россия начинается здесь» выпустили в Псковской области

Региональный комитет по туризму выпустил буклет-путеводитель по Псковской области с QR-кодами и снимками псковских фотографов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Путеводитель «Россия начинается здесь» рассказывает не только о достопримечательностях и значимых объектах культурного наследия региона, но и о том, где можно активно отдохнуть. В создании буклета участвовали 22 фотографа области, которые предоставили свои работы для использования в путеводителе.

Большое количество QR-кодов в справочнике позволяет читателям получить еще больше информации о Псковской области.