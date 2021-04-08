Туризм

Детей ждут «Счастливые каникулы» в поезде за полцены

Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») предоставляет пассажирам возможность воспользоваться выгодными предложениями для путешествий в поездах дальнего следования.

Так, в рамках акции «Счастливые каникулы» для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно действует скидка 50% на покупку билетов при оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования (включая фирменные) и вагоны 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов), отправлением с 1 июня по 31 августа 2021 года. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ.

Также уже второй год подряд дети от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул могут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. При этом цена билета для них будет сопоставима с половиной стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФПК.

Более подробная информация о действующих акциях доступна на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Оформить проездной документ можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.