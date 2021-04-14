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Туризм

Туры в Танзанию или Турцию можно будет обменять на путешествие по России

14.04.2021 12:34|ПсковКомментариев: 3

Туры в Танзанию или Турцию можно будет обменять на путешествие по России. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

В понедельник, 12 апреля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. На тот же срок приостановлено авиасообщение с Танзанией.

Туристам, которые купили путевки в Турцию с вылетом до 1 июня, рекомендовали сменить направление отдыха или перенести дату поездки. Те, кто уже находится на территории Турции, смогут планово вылететь в Россию. При этом дата обратного рейса может измениться. Информацию о нем можно уточнить у гидов, а также на сайтах туроператоров и авиакомпаний.

Если путевку приобрели на дату после 1 июня, ее можно аннулировать. Тогда покупатель должен возместить туроператору фактически понесенные им издержки, в том числе оплату услуг персонала по поиску и бронированию.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, напомнили, что закон позволяет российским туристам, купившим путевки в Турцию, требовать у туроператора расторжения договора или его изменения из-за угрозы жизни и здоровью, а также возврата денег за путешествие в полном объеме.

Ранее академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что ограничение пассажирского авиасообщения с Турцией нужно продлить до конца лета.

Теги: #туризм #путешествие #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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