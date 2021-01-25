В России и мире

Туры в Турцию подорожают летом на 25%

Отдых в Турции летом обойдется примерно на четверть дороже, чем в апреле-мае, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе. Хотя, по ее словам, в июне еще есть возможность отдохнуть по ценам туров на майские праздники, если ограничения на отдых в этой стране не будут продлены.

Сейчас туристам предложат перенос поездок на более поздние даты, и наверняка с доплатой, поскольку отдых в мае и летом стоит по-разному, отметил гендиректор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов.

«Если туристы перенесут поездки на июль-август, доплата будет существенной, поскольку это пик сезона. Другой возможный сценарий — путешественникам предложат перенос на следующий год с фиксацией рублевого курса и сохранением параметров тура: продолжительности, количества туристов, отеля. Условия возврата денег и переноса туров операторы определят самостоятельно», — сказал эксперт.

Вечером 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Сохранятся всего два регулярных рейса в неделю: Москва — Стамбул, Стамбул — Москва.