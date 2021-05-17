Туризм

Великие Луки и Великолукский район представили свой туристский потенциал

Презентация туристского потенциала города Великие Луки и Великолукского района состоялась в офисе туристского информационного центра Псковской области сегодня, 17 мая. На мероприятии встретились туроператоры, гиды, фотографы Великолукского района и представители АНО «Спортивная страна» из Москвы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Презентация состоялась в рамках приема делегации Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России».

Открывая мероприятие, и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова подчеркнула необходимость демонстрации внутреннего потенциала региона. «Помимо основных дестинаций, о которых все знают – Псков, Изборск, Печоры, Пушкинские Горы - хотелось бы показать и другие достопримечательности региона для привлечения туристов, в том числе в дальние районы», - отметила она.

«В последние годы в Великих Луках стали появляться достаточно новые объекты – "Луки-парк", где можно покататься на каруселях, колесе обозрения, посетить динопарк, а также "Пчелиный хутор", гостевой дом для маломобильных людей "Ласточкин сад" и еще много других мест. Когда я сама посетила Великие Луки, то оказалась очень впечатлена тем, что, оказывается, есть у нас в этом городе! Я желаю всем узнать, увидеть и посетить Великие Луки», - обратилась к собравшимся Марина Егорова.

Затем председатель комитета культуры города Великие Луки Анжелика Романюк познакомила участников презентации с основными достопримечательностями города. Она отметила, что, несмотря на сильные разрушения в военное время, в городе сохранились исторические и культурные ценности. Среди них – земляная крепость, построенная по указу Петра Первого, и мемориальный дом академика Виноградова, образцы градостроительства, памятники истории и военной эпохи.

«Сейчас в городе активно продолжается реконструкция Городского парка культуры и отдыха, завершается реконструкция парка в Петровском, осуществляется проектирование Краснокутской набережной, благоустраиваются общественные территории – все это даст возможность привлечь туристов и разработать новые маршруты. Благодаря сотрудничеству с академией туризма удалось провести курсы повышения квалификации для 19 экскурсоводов города, наладить участие в рекламно-информационных турах и создавать уникальную туристическую продукцию», - добавила Анжелика Романюк.

Особое внимание она обратила на спортивный бренд города – Международную встречу воздухоплавателей, которая в 25-й раз пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня.

Смотрите также Опубликована программа встречи воздухоплавателей в Великих Луках

На мероприятии гости региона также смогли больше узнать о краеведческом музее Великих Лук, о городском музее здравоохранения, литературно-художественном музее имени писателя И. А. Васильева и о мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской.