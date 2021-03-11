Спорт

Опубликована программа встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Стала известна предварительная программа 25-ой международной встречи воздухоплавателей, которая пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-центре встречи.

11 июня, в пятницу, утром запланировали тренировочный полет. В этот же день с 9:00 до 15:00 пройдет регистрация участников в центре соревнований спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец» (улица Ботвина, 4). В 16.00 состоится открытие памятного знака основателям воздухоплавания в Великих Луках.

А вечером, с 20:00 до 21:00, пройдет самое зрелищное состязание «кей-граб», которое в этот раз посвящено юбилейной международной встрече воздухоплавателей.



12 июня, в субботу, запланировано открытие встречи воздухоплавателей. В 15:00 состоится генеральный брифинг, а в 18:00 начнется движение колонны воздухоплавателей к месту общего старта аэростатов. В 18:40 участников встречи представят на Летней эстраде. С 19:00 до 21:00 пройдет общий старт аэростатов с территории крепости.



С 13 по 16 июня великолучане смогут наблюдать в небе аэростаты — будут проводиться спортивные полеты.



17 июня в 15:00 состоится дебрифинг, а в 17:00 — торжественное закрытие, подведение итогов, награждение победителей. С 21:00 до 23:00 горожане смогут полюбоваться ночным свечением аэростатов на площади Ленина и территории мемориального комплекса.

Возрастная категория 0+.



Кроме того, в период встречи состоятся следующие соревнования пилотов тепловых аэростатов:

26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту (для российских пилотов, участвующих в соревнованиях);

13-й Кубок Дружбы (информация будет дополнительно);

16-й Кубок города Великие Луки (для пилотов не старше 1986 года рождения);

14-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин, участвующих в соревнованиях).

Организаторы также добавили, что 10 лет подряд генеральным спонсором МВВвВЛ является ПАО «Газпром». Всесторонняя поддержка и помощь ПАО «Газпром» позволяет создать для аэронавтов достойные условия проведения встречи, придает новый импульс развитию российского воздухоплавания и дарит зрителям яркие и незабываемые впечатления от полетов, заключили они.