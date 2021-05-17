Туризм

Число туристов в Псковской области в начале мая превысило уровень 2019 года

Число туристов в Псковской области в начале мая превысило уровень 2019 года. Об этом шла речь на малом Форуме средств массовой информации Северо-Запада, который прошел в режиме видеосвязи, сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента России в СЗФО.

«По оценке представителей туристской индустрии Псковской области, число туристов за первую декаду мая превысило уровень 2019 года (этого же периода), - говорится в сообщении. - В музеях Псковской области также отмечают рост числа посетителей. Загрузка гостиниц составила порядка 80% (у многих гостиниц Пскова была стопроцентная загрузка). Для сравнения: средняя загрузка гостиниц в 2019 году была 32%. На рост туристского потока оказали влияние как длительные выходные, так и программа туристического кешбэка».

Отмечается, что на форуме обсудили информационное продвижение проекта «Серебряное ожерелье России» в режиме видеосвязи с субъектами СЗФО.

Заместитель полномочного представителя президента России в СЗФО Любовь Совершаева сообщила, что внутренний туризм получил новый импульс для развития в год пандемии, и Северо-Запад стал одним из самых востребованных регионов России для посещения туристами. Она привела примеры туристической активности в период майских праздников в ряде регионов: так, на порядок больше туристов, чем в 2019 году, в первые дни мая посетили Карелию. Несмотря на то, что еще была закрыта навигация, большим спросом пользовались туры без островов.

«Совершенно очевидно, что в этом году ряд регионов Северо-Запада ждет настоящий туристический бум», - выразила уверенность Любовь Совершаева.

На Форуме подвели промежуточные итоги выполнения решений, принятых на Первом туристском конгрессе регионов Севера, проходившем в столице Коми, где состоялась «перезагрузка» межрегионального туристского и историко-культурного проекта «Серебряное ожерелье России». Создана рабочая группа по реализации проекта, организован проектный офис по координации деятельности в рамках проекта, сформирована «Дорожная карта».

На окружном уровне сформирована и запущена единая бонусная программа «Серебряное ожерелье» для путешествующих по Северо-Западу. Туристско-информационные центры регионов подготовили призы, которые можно получить в обмен на накопленные баллы.

За период майских праздников уже более 1000 человек получили первые бонусные баллы за путешествия по городам «Серебряного ожерелья». Наибольшая активность отмечена в Псковской области, Великом Новгороде, Калининградской области и в Санкт-Петербурге.

Частью «Бонусной программы Серебряное ожерелье» является также «Клуб путешествующих по Северо-Западу». Туристы, путешествуя по округу, оставляют отзывы о тех регионах, которые посещают. Это позволяет существенно увеличить число публикаций частных лиц о проекте «Серебряное ожерелье России» в социальных сетях, оценить, какие именно объекты показа реально привлекают пользователей при путешествиях.

Особое внимание на Форуме уделили проекту «Медиаэкспедиция 2021». По инициативе Ассоциации СМИ Северо-Запада в июне стартует первая медиаэкспедиция по 11 субъектам СЗФО. Главная цель проекта – популяризировать внутренний туризм в регионах «Серебряного ожерелья России» и продвигать активный образ жизни.

Организаторы экспедиции планируют создать мобильное приложение, которое аккумулирует всю информацию, собранную в ходе путешествий. Также собранные материалы будут использоваться для создания оригинального путеводителя по регионам «Серебряного ожерелья».

В мероприятии, организованном Ассоциацией СМИ Северо-Запада, также приняли участие председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский, члены правления, координаторы Ассоциации СМИ, журналисты.