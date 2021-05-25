Туризм

Областной центр туризма отпраздновал 65-й день рождения

Псковскому областному центру детского и юношеского туризма и экскурсий исполнилось 65 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре туризма.

«В далеком 1956 году была создана детская экскурсионно-туристическая станция, которая с годами развивалась, менялась, крепла и расцветала. Сегодня это современное учреждение дополнительного образования, которое является координирующим и связующим центром между муниципалитетами и областью в развитии туристско-краеведческой деятельности», - рассказали в пресс-службе.

Центр туризма координирует на региональном уровне вопросы, связанные с реализацией положений раздела «Детский туризм» Стратегии развития туризма в России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением правительства.

Центр туризма ежегодно проводит около 33 массовых мероприятий со школьниками и педагогическими работниками по туристско-краеведческому направлению, курирует школьные музеи Псковской области, организовывает экскурсионные поездки для школьников. На базе Центра работает Музей истории народного образования Псковской области, который охватывает период от 18 века до современности. В 2016 году Псковскому областному Центру детского и юношеского туризма и экскурсий присвоили статус федеральной инновационной площадки.

Центр туризма в 2020-2021 годах в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» открыл новые объединения туристско-краеведческой направленности. В центре работают объединения для детей по туризму, краеведению, спортивному ориентированию, экскурсоведению.

«Центр туризма – это дружный, сплоченный коллектив единомышленников, который развивается и совершенствуется во благо процветания детского туризма и всего дополнительного образования в целом», - отметили в центре.