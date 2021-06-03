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Туризм

В турсфере рассказали о перспективах открытия стран ЕС для россиян

04.06.2021 09:27|ПсковКомментариев: 0

Представители сферы туризма раскрыли детали отдыха россиян в Европе во время пандемии коронавируса и рассказали о перспективах открытия новых стран ЕС для граждан РФ. Об этом пишет газета «Известия».

Так, на данный момент для граждан России открыты только Греция, Болгария и Хорватия. Однако исполнительный директор Европейской туристической комиссии (ETC) Эдуардо Сантандер заявил, что есть надежда на открытие для россиян летом 2021 года новых европейских направлений.

«После мрачного года мы наконец слышим позитивные новости о предстоящем летнем сезоне. Мы надеемся, что в ближайшее время Россия либо войдет в пересмотренный "зеленый список", либо европейский регулятор ЕМА и ВОЗ одобрят вакцину "Спутник V"», — заявил он.

В свою очередь вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин отметил, что строить точные прогнозы на открытие европейских турнаправлений для россиян сложно. Что касается возобновления выдачи виз или их продление Италией, Испанией и Францией, то, по его словам, в еще неопределенной перспективе эти страны откроют двери для туристов из России.

Теги: #туризм #путешествия #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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