Туризм

«Дружба» по расчету

Легендарную гостиницу «Дружба» в Пушкинских Горах ждет переход в частные руки. Долг перед теплосетями чуть больше миллиона оказался камнем на шее муниципального предприятия. Накопить его помогли общественные бани и проблемы с горячей водой. Из-за чего «Дружбе» не достались пандемийные субсидии для отельного бизнеса, что думают о состоянии гостиницы постояльцы, почему предприятию сочувствуют даже конкуренты-отельеры и как видят будущее знакового для поселка места - подробности в материале Псковской Ленты Новостей.

Культовое место

Если зайти на сайты бронирования отелей, то в Пушкинских Горах помимо крупных «Арины Р.», «Алтуна», «Заозерья», можно встретить россыпь маленьких частных проектов: апартаменты «1799», мини-гостиницу «Соседи Пушкина», дом для отпуска «Псковские дали», «Квартирку у хвойного рая».

Среди этого разнообразия несколько сиротливо выглядит муниципальная «Дружба». Постояльцев гостиница на 50 номеров заманивает нехитрым описанием: «Одно- и двухместные номера оснащены кабельным телевидением, имеется мягкая мебель в 16 номерах. Холодильники - в 24 номерах, и для общего пользования - холодильник в холле. Все номера оснащены санитарными узлами (ванна/душевая кабина, умывальник и унитаз) с круглогодичным холодным и горячим водоснабжением. На втором этаже гостиницы работает буфет».

Четырехэтажная громада по соседству с районной администрацией была построена в 1973 году. Один из первых постояльцев - увековечивший те самые псковские дали Сергей Довлатов. И «Дружбу» тоже: «Первый этаж гостиницы "Дружба" занимали три учреждения. Гастроном, парикмахерская и ресторан "Лукоморье"», - писал классик в «Заповеднике». Место почти культовое. Ресторан и парикмахерская все еще на месте. Сама гостиница уверенно идет ко дну.

«Основная проблема - задолженность по коммунальным платежам. Как она образовались, история долгая», - говорит директор предприятия Юрий Наумов.

Если сильно укорачивать информацию, которую нам удалось собрать из разных источников, картина получается следующая. В 2016 году на местные теплосети пришел концессионер. За год до этого для проведения сделки большое районное коммунальное предприятие раздробили на несколько мелких. Гостиница стала жить отдельной жизнью, а чтобы она медом не казалась, в нагрузку получила общественные бани. Номера для туристов и помывочные для местных - такой кентавр вышел в самостоятельное экономическое путешествие. Начали за здравие: поменяли в гостинице стеклопакеты, для экономии на счетах поставили новые тепловые узлы.

«Бани нас утопили, - считает Юрий Наумов. - Тарифы на тепловую энергию сильно подросли, более чем в два раза с того момента, как мы начали работать. Все расчеты рухнули. Бани ежегодно приносили полмиллиона убытка».

Фраза про круглогодичное холодное и горячее водоснабжение на сайте гостиницы смотрится по-старомодному милой. Но действительности не соответствует. Летом 2018 года «Дружба» на полтора месяца осталась без горячей воды. На протяжении десятилетий после Дня поэзии и до начала нового отопительного сезона горячую воду отключали всему микрорайону, где стоит гостиница. Зато в номера она шла, муниципалитет специально для нескольких учреждений топил резервную котельную. Когда теплосети перешли в частные руки, такой подход посчитали затратной роскошью. Туристам ледяной душ, понятное дело, не понравился. С заполняемостью возникли проблемы. К банному долгу стал добавляться собственный. Как и вся туротрасль в Псковской области, зимой «Дружба» проедает заработанное летом. Но барышей не случилось, зимние счета за отопление оплачивать стало нечем.

Под замок вместе, а субсидии врозь

В 2019 году бани от гостиницы все-таки отстегнули. В микрорайоне перестали отключать воду на все лето, только на две-три недели. Однако вздыхать с облегчением оказалось рано.

«Только стали потихоньку выкарабкиваться, тут пандемия сверху», - возмущается Юрий Наумов, почти как Черномырдин, в знаменитом пассаже про яйца и молоко.

В прошлом году гостиница стояла закрытой с начала апреля и до конца июня. Пролетел мимо с нулевым балансом День поэзии, не случились многочисленные фестивали помельче. В отдельные моменты задолженность за тепло и воду достигла двух миллионов рублей. Сумма астрономическая, если учесть, что в гостинице не смогли найти миллион на установку бойлеров, чтобы окончательно решить летние проблемы с водой.

В ноябре прошлого года, чтобы не копить долги дальше, из отопительной системы слили воду. Персонал до мая распустили по домам. Незадолго до этого прошло сокращение. Ужались до минимума из 14 человек. Но даже они зимой не получали положенные две трети зарплаты за вынужденный простой.

С наступлением мая гостиница вновь заработала, долги перед сотрудниками понемногу гасятся, осталось выплатить еще только 80 тысяч рублей. Да в налоговой ждут 270 тысяч. Но краеугольный камень, вынутый из здания гостиницы - долг в миллион триста перед теплосетями. В пандемию пришлось стоять под замком вместе со всеми, но как дошло дело до распределения федеральных субсидий гостиничному бизнесу, выяснилось, что «Дружбе» они не положены из-за статуса муниципального предприятия. По подсчетам директора получился бы так необходимый миллион.

«Самостоятельно без помощи извне мы выкарабкаться не сможем», - Юрий Наумов признает горькую истину.

В минувшие выходные, 5 июня, по гостиничным коридорам прошел губернатор Михаил Ведерников.

Из официального сообщения региональной администрации следует, что вице-губернатору по экономике Нинель Салагаевой поручено «проработать возможные варианты, в числе которых продажа или поиск инвестора для работы в рамках концессии».

Вердикт: ломать

Слово «продажа», говоря дипломатическим языком, вызывает обеспокоенность. Но и делать с гостиницей хоть что-то все равно придется. До 2025 года все государственные и муниципальные предприятия в стране должны быть ликвидированы, приватизированы или реорганизованы. Это формальная сторона вопроса, что касается конкретных коридоров и номеров, то к ним основательно не прикладывали руку с 1999 года, когда к 200-летию Пушкина в гостинице прошел капремонт.

«Очень доброжелательный персонал. Но то, что гостиница не соответствует современным требованиям гостей, персонал не при чем. Они бы рады предоставить лучшие условия, но видимо, финансовое состояние не позволяет заменить ковровое покрытие, которое сминается под ногами, завтрак разнообразить (каждый день подают одно и то же), Но по деньгам - все соответствует. Лифт не работал (видимо, из соображений экономии), а проживали мы на четвертом этаже», - это один из отзывов о «Дружбе», оставленный в интернете еще в 2019 году. И за прошедшие два года глубина финансовой ямы только увеличилась.

«Нормальная гостиница на два с плюсом, - ставит свою оценку Армен Мнацаканян, советник сенатора Андрея Турчака. - Не было вливаний, не было модернизации - думаю, нужны некоторые инвестиции. Находясь в Пушкинских Горах, вижу и слышу, что рассматривается вопрос, как вытащить гостиницу из ямы. Надо это делать в пользу Пушкинских Гор и того коллектива, который там работает. Передать в нормальные руки, которые смогут навести порядок и дать копейку в бюджет района, и от этого жили бы все».

«Не то, что сохранить. Наша позиция: нужно ее развивать, - слова заместителя главы района Алексея Яковлева оставляют надежду, что «Дружба» останется гостиницей. - В глобальном смысле нужно решать вопрос с привлечением инвестора. Чтобы обеспечить современное качество обслуживания, нужно вкладывать деньги. Люди хотят видеть совершенно другой уровень».

Сейчас прибыли гостиница не приносит, и в районный бюджет отчисляет только налоги. Так что продажа сможет принести солидную сумму разово, а с развитием проекта увеличатся налоговые поступления, надеется Алексей Яковлев.

«Дружба» живет во многом благодаря групповому туризму. В мае 10 дней принимали команду киношников. Ко Дню поэзии заселился детский фестиваль. Чтобы порассуждать, каким может быть будущее гостиницы в новых руках, мы обратились к руководителю успешного проекта, работающего на той же территории. Генеральный директор отеля «Арина Р.» Светлана Ковширко уверена, что «Дружбу» нужно сохранить, туристов хватит на всех.

«Это стандарт советского времени. Мы все гордились нашей гостиницей, но жизнь поменялась, - констатирует она. - Раньше номера забивали командировочные, но закрыли пищекомбинат и льнозавод, остался один заповедник. Командировочных едет мало, да и они не хотят в таких номерах отдыхать. Гостиницу нужно делать по-другому, уютнее, и поверьте, пойдут люди».

Вердикт опытного отельера: ломать. Внутренние помещения - тесные комнаты вдоль длинных коридоров - перестраивать. Уменьшать количество номеров, обставлять по-новому, на освободившихся площадях создавать центры для отдыха детей и взрослых.

«Все хотят комфорта. Нужно делать дружно, уютно, по-домашнему. Я пушкиногорка, выросла здесь, обидно будет, если гостиница закроется. Нельзя ее продавать людям, которые так поступят», - считает Светлана Ковширко.

Инвестора на горизонте пока не видно. Или нет его, или не проявляет себя публично, пока довеском к гостинице идет солидный долг. В любом случае, судьбу муниципального имущества необходимо будет решать с участием районного собрания депутатов. Туда пока никаких подобных запросов не поступало.

Юлия Магера